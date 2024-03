Nicki Nicole habla de su ruptura con Peso Pluma tras infidelidad

La cantante de Nicki Nicole habló cómo vivió el final de su relación con Peso Pluma, tras ser exhibido caminando con otra mujer.

Las declaraciones las ofreció a través de una entrevista a Billboard.

"Sentí que fue todo bastante expuesto y que desde mi parte tenía también que decir lo que sentía y lo que me pasaba", expresó.

La cantante mencionó lo que sintió cuando vio la fotografía y por lo que decidió pronunciarse en su cuenta de Instagram.

"Entonces yo dije ´ok, esto está pasando, está en mí decir algo, no decirlo, pero siento que lo tengo que decir´. Y también va de la mano con lo que soy. Yo canto lo que vivo y digo lo que siento. ¿Y si no fuera así? No estaría siendo yo al 100%. Lo hice un poco porque lo sentí. Y me gustó mucho también el hecho de los mensajes que recibí de muchas mujeres, mucho apoyo, mucho cariño, que es algo que es un poco difícil".

| Nicki Nicole ayer en el Primer Encuentro de Música en Español de Billboard. pic.twitter.com/2eSXHguUo5 — Nicki Nicole Access (@nnaikiaccess) March 20, 2024

Nicki Nicole confirma infidelidad de Peso Pluma

Fue el pasado 13 de febrero cuando la cantante Nicki Nicole se pronunció en su cuenta de Instagram luego de que su pareja Peso Pluma fuera captado con otra mujer en Las Vegas.

"El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta, lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y no hay respeto, yo ahí no me quedó, yo de ahí me voy.

"Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", se lee en la historia que publicó en su cuenta de Instagram.

La historia publicada por la famosa, causó revuelo en las redes sociales, debido a que mencionaron no merecía que Peso Pluma la engañara, ya que ella sí lo quería.