Daniel Bisogno defiende la llegada de Rubí a la final de La Academia

En la última edición de La Academia: 20 años, nos dejó con los cinco finalistas del concurso de Tv Azteca, Nelson, Mar, Cesia, Andrés y Rubí, lo cual, provocó la ira de muchos fans de la serie, asegurando que Rubí, no debería estar entre los afortunados ganadores.

Ante estas críticas, el polémico conductor de televisión, Daniel Bisogno, defendió la llegada de Rubí a la gran final, asegurando que sus detractores no entienden cómo funciona la televisión.

Quien dice que Rubí no debería haber llegado a la final es porque no tiene la más mínima idea de la televisión. — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) August 8, 2022

"Quien dice que Rubí no debería haber llegado a la final es porque no tiene la más mínima idea de la televisión", expresó el conductor de Ventaneando en su cuenta de Twitter, generando todo tipo de comentarios a favor y en contra de él y la académica.

Aunque no explicó las razones de defender a Rubí, es claro que dej entrever que a pesar de que La Academia: 20 años, es un concurso de canto, se está buscando retener a Rubí, que es reconocida por no tener la mejor voz del show, con la intención de mantener el rating del concurso.

"Daniel tiene lamentablemente toda la razón, así se hace la televisión en México y no es culpa de la chica, sino de todos aquellos que la siguen viendo y hablando de ella". "Rubí no tiene ni la mitad del talento que tenían muchos otros que ya hasta fueron eliminados, pero al final Bisogno tiene razón, aquí seguimos hablando de Rubí". "Que triste que Eduardo y muchos otros pudieron haber llegado en ese lugar o hasta ganar el próximo domingo, pero ni modo, así hacen las cosas los mexicanos que no apoyan a los que realmente tienen talento", escribieron en redes.