Daniel Bisogno vuelve a Ventaneando este mes; Paty Chapoy

Durante la transmisión del día de hoy del programa de farándula, Ventaneando, la conductora Paty Chapoy dio a conocer que próximamente su compañero, Daniel Bisogno regresara al programa de Tv Azteca esto tras estar en su hogar recuperándose tras salir del hospital.

En el programa del día de hoy, la periodista señalo que próximamente el controvertido conductor regresara al foro de Tv Azteca después de que los médicos le dieron el visto nuevo para regresar a trabajar. Asimismo se busca que "El Muñe" hable de viva voz su experiencia en el hospital.

Se espera que Bigsono regrese este próximo 23 de Abril.

"Me comuniqué con Daniel Bisogno hace unos días y me dijo que ya lo habían dado de alta los médicos. Ya puede salir, entonces le dije ´Daniel, ¿por qué no vienes un día a Ventaneando y mañana estará presente y de viva voz les va a platicar qué fue lo que le ocurrió y por qué siguen en estos cuidados paliativos para que siga adelante", indicó.

Daniel Bisogno ha enfrentado una crisis de salud que ha tenido distintas etapas desde mayo de 2023, cuando fue operado de emergencia para detener una hemorragia causada por la ruptura de várices en el esófago. Luego de una larga recuperación, tres meses después volvió a ser operado, luego de que se le reventara la vesícula.