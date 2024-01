Danna Paola arremete contra Dani Flow por comentarios misóginos

La cantante Danna Paola arremetió en contra de Dani Flow por los comentarios misóginos que hizo en un podcast, en el que también criticó a Nath Campos por denunciar a su amigo Rix por abuso sexual.

Pese a que ya ofreció disculpas por sus declaraciones en contra de las feministas que realizan marchas, a quienes llamó delincuentes, famosos, fans y usuarios de redes no han dejado de cancelarlo.

Fue durante un encuentro con medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México, que la intérprete de 'Mundo de caramelo' manifestó su molestia por la falta de respeto de Dani Flow a las mujeres.

"Brother, con todo respeto, vienes de una mujer, tienes mamá (...) yo iba a decir algo al respecto, pero me quise como un poco mantener fuera de, para no meterme en polémicas, pero por supuesto que no estoy de acuerdo y me parece una falta de respeto", mencionó Danna Paola.