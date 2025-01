Por primera vez en su carrera, Demi Moore gana el Globo de Oro en la categoría de Mejor Actriz.

En la trayectoria de Demi Moore, esta es la tercera vez que la actriz obtiene una nominación a los Globos de Oro, la primera vez fue gracias a su actuación en "Ghost" y la segunda fue por su trabajo en la miniserie "Si las paredes hablaran".

"Estoy en shock, desde 45 años hago esto. Y es la primera vez que gano algo como actriz, precisamente por ser actriz, estoy tan honrada y agradecida. Hace años alguien me dijo que era una actriz superficial y en ese momento pensé que no podría ganar algo relevante como esto, más que solo hacer películas exitosas en taquilla".

Además, resaltó, "sentí que no tenía nada más qué hacer, así que estuve en un momento muy bajo, pero me llegó este guion estupendo y el universo me dijo... ´no has terminado todavía´. Gracias a Margaret Qualley por ser mi otra mitad, no lo hubiera podido hacer sin ti".