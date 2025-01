Demi Moore gana el Globo de Oro por su actuación en ´La Sustancia´

La carrera de Demi Moore todavía está muy lejos de terminar, como lo dejó en claro en el discurso de aceptación del Globo de Oro a Mejor Actriz en una Película de Comedia/Musical, por su papel en la película "La Sustancia".

La interpretación de Moore como la estrella Elisabeth Sparkle, quien comienza a consumir un químico que le permite retomar su juventud, sacrificando bastante en el proceso, fue celebrada desde el estreno y ahora también comienza a ganar premios en la temporada.

"Estoy en shock, he hecho esto durante mucho tiempo, 40 años y es la primera vez que he ganado algo como actriz", mencionó en su discurso, "hace 30 un productor me dijo que era una actriz de palomitas y eso me hizo sentir que esto era algo que no podía tener. Que podía hacer películas exitosas, que hicieran dinero, pero que no podía ser reconocida y me lo creí. Eso me afectó durante el tiempo y pensé que ya había terminado mi tiempo, hasta que llegó este guión increíble, atrevido, loco, y el universo me dijo que todavía no terminaba para mí".