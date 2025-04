Demi Moore reacciona con serenidad a su derrota en los Oscar y deja poderosa reflexión

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA.- Durante la 97ª edición de los Premios Oscar, Demi Moore era considerada una de las favoritas a Mejor Actriz por su papel en La sustancia. Sin embargo, cuando se anunció que Mikey Madison se llevaba la estatuilla por su interpretación en Anora, lo que más destacó fue la reacción serena y madura de Moore.

En una entrevista reciente con Time, la actriz reveló que momentos antes del anuncio, ya intuía el resultado. "Me incliné y le susurré a mi mánager: ´Creo que le toca a Mikey´", confesó. Lejos de sentirse decepcionada, Moore aseguró haber experimentado una profunda paz interior: "No me sentí desanimada. Simplemente confié en lo que suceda".

Su papel en La sustancia, dirigido por Coralie Fargeat, fue aclamado por su intensidad emocional y física. Sin embargo, para Demi, el verdadero triunfo fue el recorrido y no el premio en sí. "Fue como si se cerrara el círculo de una forma perfecta", expresó.

Además, la actriz reflexionó sobre la percepción pública de los premios: "La gente cree que si no ganas, fracasaste. Pero para mí, estar ahí, compartir esa experiencia y ver a Mikey llevárselo con tanto merecimiento fue hermoso".

La serenidad de Moore se ha convertido en una de las postales más memorables de esta temporada de premios. Mientras otros celebraban con estatuillas en mano, ella ofreció una lección de humildad, arte y aceptación que resonó más allá del teatro Dolby.