Familia Bichir confirma que José Ángel Bichir está fuera de peligro tras sufrir crisis emocional

El actor mexicano Demián Bichir informó que su sobrino, José Ángel Bichir, sufrió una fuerte crisis de salud mental que derivó en un accidente en el que cayó desde una ventana, aunque actualmente se encuentra fuera de peligro.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el integrante de la familia Bichir explicó que lo ocurrido no fue una decisión consciente ni un intento de hacerse daño, sino una situación relacionada con un episodio emocional profundo.

En el mensaje, el actor aclaró que José Ángel no se encontraba bajo los efectos del alcohol y enfatizó que el incidente fue consecuencia de una crisis de salud mental. "José Ángel no estaba ebrio. José Ángel no quiso hacerse daño. José Ángel enfermó. Y en su enfermedad, cayó", expresó.

Detalles del incidente

Asimismo, destacó la importancia de comprender que la salud mental forma parte fundamental del bienestar integral de las personas y subrayó que quienes atraviesan una crisis emocional no representan un peligro ni están perdidos.

De acuerdo con lo señalado por la familia, el actor permanece acompañado por sus seres queridos mientras inicia su proceso de recuperación. También agradecieron los mensajes de apoyo y preocupación que han recibido tras darse a conocer lo sucedido.

Reacciones de la familia Bichir

Finalmente, los Bichir adelantaron que se mantendrán alejados del foco público durante este periodo para concentrarse en apoyar a José Ángel en su recuperación.