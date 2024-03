Drake Bell revela que sufrió abuso por parte de empleado de Nickelodeon

Drake Bell ha optado por romper el silencio sobre presuntos abusos sexuales que sufrió cuando era actor infantil en Nickelodeon.

La exestrella infantil, de 37 años, aparece en la próxima serie de Investigation Discovery, Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV. La nueva docuserie de cuatro partes está programada para emitirse el 17 y 18 de marzo.

El martes, ID compartió un avance del documental en YouTube que muestra a antiguos miembros del elenco y equipo de Nickelodeon discutiendo su tiempo en el canal infantil y preadolescente antes de que Bell aparezca al final del video y se siente en una silla.

El clip revela que la exestrella de Nickelodeon, Drake Bell, compartirá públicamente, por primera vez, la historia del abuso que sufrió a manos de Brian Peck, su antiguo entrenador de diálogos que fue condenado en 2004 por sus crímenes contra Drake y ordenado registrarse como delincuente sexual”, dijo Warner Bros Discovery en un comunicado de prensa compartido con People.

Brian Peck fue acusado por múltiples casos de abuso sexual infantil

Según un comunicado de prensa de agosto de 2003 del Departamento de Policía de Los Ángeles, Peck fue arrestado por detectives de la Unidad de Niños Sexualmente Explotados del LAPD, División Juvenil, en su residencia de Valley Glen por actos sexuales indebidos con un niño.

Los incidentes habían ocurrido aproximadamente dos años antes de que se hiciera el arresto, y el comunicado de prensa indicaba que Peck había estado “entrenando a la víctima”.

Las autoridades comenzaron a investigar al adulto después de que “la familia del menor informara que Peck había abusado sexualmente del niño durante un período de seis meses”.

En ese momento, los detectives dijeron que creían que podría haber más víctimas que aún no habían denunciado.

El presunto abuso sexual ocurrió cuando Bell tenía 15 años.

El martes, Business Insider compartió detalles adicionales sobre el historial criminal de Peck en relación con las acusaciones.

Según el medio, Peck se declaró no culpable de realizar un acto lascivo con un menor de 14 o 15 años y de cópula oral con un menor de 16 años en mayo de 2004.

El coach de diálogos fue sentenciado posteriormente a 16 meses de prisión y registrado como delincuente sexual en octubre de 2004.