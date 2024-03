'Pensé que me iba a morir': Ricardo Casares es dado de alta tras sufrir infarto

El reconocido conductor de televisión, Ricardo Casares, reapareció a una semana de haber sufrido un infarto dentro del foro de TV Azteca.

Ayer, durante la emisión del programa de 'Venga la Alegría', el presentador de espectáculos reveló que ya fue dado de alta, y recordó los difíciles momentos que sufrió el pasado 26 de febrero, antes de llegar al hospital y ser intervenido.

"Estoy muy agradecido, ha sido una semana, la más dura de toda mi vida, hace una semana justamente me estaban operando, me estaban salvado la vida. Ya me habían empezado a salvar la vida muchas personas", confesó.

El comunicador reconoció todo el apoyo que le brindaron sus compañeros antes y después de ser hospitalizado, además recordó un emotivo momento que vivió con Daniel, quien lo trasladó al nosocomio.

"Cuando yo salí de televisión Azteca y vi el tráfico... pensé que me iba a morir, pensé no íbamos a llegar y nada más te tomé la mano y te dije ´hermano, grita y toca el claxon como loco´ y llegamos viejo", relató.

Posterior, Casares dio a conocer que ayer regresaría a su casa, donde estará descansando un par de días, para después iniciar con su rehabilitación cardiaca.

"Ha sido una semana muy difícil, en este momento estoy en el proceso de que me den de alta, hoy regreso a mi casa y eso me emociona muchísimo.

"Empieza la segunda etapa que es una etapa de descanso los próximos días, para posteriormente hacer lo que se llama rehabilitación cardiaca, y la buena noticia es que los médicos esperan que yo recupere el cien por ciento de mis facultades cardiacas", explicó.

Además, agradeció a sus seguidores por todas las muestras de cariño que tuvieron con él, luego de darse a conocer que había sido hospitalizado de emergencia tras sufrir un infarto.

"Les juro que voy a contestar cada uno de los mensajes, me voy a tardar un montón, pero los miles y miles de mensajes de gente que no conozco que me han puesto cosas maravillosas, cada uno de ustedes me ha ayudado a levantarme", mencionó.

"Cuando la muerte te mira a la cara, para decirle ´hoy no´, necesitas muchos milagros, necesitas muchos amigos, necesitas muchas herramientas, y tuve la enorme fortuna de tenerlas todas. Ya les iré platicando, cuando regrese les cuento cómo viví la experiencia", concluyó.