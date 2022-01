Dulce María luce radical transformación en el rostro y la comparan con Lyn May

Ciudad de México.- Dulce María es una de las artistas con más reconocimiento en el país, gracias a su larga trayectoria como actriz y cantante, donde gracias a su participación en la telenovela "Rebelde", logró tener una fama internacional.

Actualmente la actriz se encuentra disfrutando de su etapa como mamá, desde la llegada de su hija Emily, fruto del matrimonio que mantiene a lado de Paco Álvarez, con quien ya tiene más de 5 años juntos.

Hace unas horas la ex RBD "asustó" a sus fanáticos con un video que publicó en su cuenta de Instagram en el que aparece con el rostro totalmente "transformado" pero esto para crear consciencia con el público.

En la grabación Dulce apareció con un filtro de la aplicación que utilizó para que su boca se viera más grande y tuviera algunas modificaciones en el rostro, que muchos aseguraron que no necesitaba absolutamente nada para verse bien.

"De los creadores de sé tú mismo y acéptate cómo eres. Lo más importante es aceptarnos cómo somos , así naturales" escribió en la publicación.

La también cantante envió un mensaje de reflexión para sus fanáticos, de manera que no creyeran en todo lo que vean en redes sociales, sobre todo por aquellas personas que suelen promover la belleza natural, pero no la practican.

En la publicación recibió cientos de comentarios por parte de los usuarios: "me encantó", "ahora si te pareces a Ninel Conde", "Dulce María en Lyn May", "me asuste", "me encanta que tú si seas natural", son algunos de los comentarios que se puedan leer.

Algunos de los usuarios hasta insinuaron que la artista mexicana con ese filtro se parecía a la reconocida vedette, Lyn May quien hace muchos años llegó a tener un problema durante un proceso estético.