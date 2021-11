Dwayne Johnson "The Rock" quiere ser James Bond

VOX POPULI NOTCIAS.- Dwayne Johnson quien protagoniza la película de DC, "Black Adam", ahora ha informado que para su siguiente papel le gustaría convertirse en el Agente 007, James Bond. El actor espera que en algún momento le den la oportunidad de personificar al famoso agente secreto.

El actor Daniel Craig ha dejado de ser James Bond después de una carrera de 15 años como el súper espía británico; por lo que diversas estrellas de Hollywood han estado postulándose para tomar el relevo en el icónico papel.

Dwayne Johnson, quien también estará en una película navideña de Amazon, declaró durante una entrevista con Esquire, que uno de sus objetivos es ser el siguiente Bond, ya que su familia está relacionada con la saga debido a que su abuelo fue villano en una de las películas del 007.

"Sí, mi abuelo era un villano de Bond en "You Only Live Twice" con Sean Connery. Fue muy, muy genial. Y me gustaría seguir sus pasos y ser el próximo Bond", declaró el actor.

El abuelo de Johnson era el luchador Peter Maiva, quien interpretó a un secuaz que intentó matar a Bond con movimientos de lucha libre y una katana, y aunque se le preguntó a Johnson si él también desea ser un villano, respondió:

"No quiero ser un villano. Tengo que ser Bond", afirmó.

A pesar del entusiasmo que tiene el actor por ser el siguiente 007, uno de los motivos por lo que no podría ser considerado como candidato para esta saga es el hecho de que Johnson no es británico, una parte vital para ser el agente secreto.