"Eduin Caz pa rato": vocalista de Grupo Firme reapareció en redes

INFOBAE.- Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, regresó a sus redes sociales después de que enfrentara problemas de salud. El cantante publicó un video donde explicó cómo se encuentra actualmente y aprovechó para mandarle un mensaje de agradecimiento para todos sus fans.

El intérprete de Ya supérame compartió un mensaje con sus casi 6 millones de seguidores en Instagram a través de un breve fragmento audiovisual que subió en sus historias, donde comenzó reconociendo las muestras de cariño y buenos deseos que le hicieron llegar sus fans después de que trascendiera su hospitalización.

"Primero que nada quiero agradecerles a cada uno por cada mensaje de apoyo, cada bendición que me han mandado [...] gracias a todos por todo su apoyo, Dios me los llene de bendiciones y aquí andamos, Eduin Caz pa rato", comentó.

Sin profundizar en los motivos que lo llevaron a visitar el nosocomio hace unos días, el cantante de 27 años mencionó que actualmente se encuentra bajo tratamiento médico y aseguró que ha notado un cambio en su estado de salud.

"Hoy ya me siento un poquito mejor. Quiero avisarles que estamos bien, quiero decirles también que ya estamos en tratamiento con un especialista, recibí la opinión de varios doctores. Estamos en tratamiento para poder alivianarnos", añadió.

Segundos antes de que Eduin Caz diera a conocer una actualización sobre su estado de salud, el cantante posteó una fotografía que se tomó junto a su esposa Daisy Anahy. Cabe recordar que hace unas semanas la pareja estuvo envuelta en la polémica por una infidelidad del cantante, esto después de que la mujer en cuestión revelara una fotografía de lo ocurrido.

Fue durante la última semana de este mes de diciembre cuando se viralizó una fotografía de Eduin Caz acostado de lado en una camilla de hospital; el cantante estaba rodeado de personal médico, quienes lo atendieron. En ese momento el público desconocía las causas que llevaron al integrante de Grupo Firme al nosocomio. Dicha imagen fue tomada y publicada en Instagram por la esposa del cantante, quien sobrescribió: "Primeramente Dios todo va a salir bien" y agregó unos emojis.

La foto preocupó a sus fans, quienes comenzaron a especular sobre la situación a la que se estaba enfrentando, incluso se llegó a considerar un posible contagio de contagio de COVID-19. Horas más tarde, Grupo Firme terminó con los rumores a través de un mensaje que emitieron en su cuenta oficial de Instagram.

"Acudiendo al hospital se le realizó una estroboscopia laríngea para visualizar cuerdas vocales encontrando datos sugestivos, se le dio tratamiento y como indicación médica le hicieron una endoscopía gástrica para descartar lesión", se lee en el comunicado.

De acuerdo con la información que compartió la agrupación, la fotografía viral de Eduin Caz en el hospital pertenece al segundo estudio que le realizaron el pasado 28 de diciembre, cuyo procedimiento se llevó a cabo sin complicación alguna. El diagnóstico que surgió fue: "Hernia hiatal con cambios en la mucosa del esófago".

A raíz de ello, el cantante se encuentra siguiendo un tratamiento médico al cual llegó después de recibir distintas opiniones profesionales. También tendrá que descansar hasta que su salud mejore y pueda volver a los escenarios. En las últimas semanas, la salud de Eduin Caz ha alarmado a sus fans, pues no sólo ha sido su reciente hospitalización, también causó preocupación después de que publicara en sus historias de Instagram una fotografía donde apareció usando una mascara de oxigenación.

Sin mayor explicación, el intérprete del regional mexicano escribió sobre la imagen: "Me gusta el frío, pero no es algo que me favorezca". Ante la serie de especulaciones que denotó la foto, el cantante explicó: "¡Que voy a tener COVID! No, no tengo COVID, mentira, eso es totalmente falso. Mis verdaderos fans saben que el frío me mata porque tengo asma", dijo en su Instagram oficial.