Eduin Caz revela que se hipnotiza para cantar mejor

El cantante y líder del Grupo Firme, Eduin Caz, confesó que para poder lograr su calidad de canto, a asistido a sesiones rutinarias de hipnosis para poder desempeñarse mejor en los escenarios.

Eduin Caz, aseguro que las hipnosis lo han ayudado a poder dar un mejor show sobre el escenario, así como llegar a tener una mejor voz, sin dejar de lado sus clases de canto, esto gracias al trabajo del famosos hipnotista, John Milton.



"Tengo 4 años hipnotizándome. Al principio, cuando vine a divertirme, me quedé dormido, le dijeron que yo cantaba y me dijo que yo tendría mejoría en la voz, que alcanzaría notas que no llegaba, mi actitud va a ser diferente, vas a ser más alegre de lo que eres", declaró el intérprete de grandes éxitos como "En tu perra vida" o "El tóxico".

Agregó, además: "Todo lo que me ha dicho me ha pasado (...) me han estado pasando cosas magníficas como mi carrera con Grupo Firme. Las pruebas están dadas", historia que el propio hipnotista ha presumido en diversos programas de la televisión alrededor del mundo, orgulloso del trabajo que le ha valido la confianza del artista.

Grupo Firme es uno de los fenómenos más grandes de la música norteño banda, convirtiéndolos actualmente en la cabeza de una generación de nuevos músicos que han traído frescura e innovación a un género que por años ha resaltado entre los favoritos del público mexicano.