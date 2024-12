Alejandra Guzmán hizo un diamante con los huesos de Silvia Pinal

Alejandra Guzmán atraviesa un período de duelo tras el fallecimiento de su madre, la icónica actriz Silvia Pinal, quien murió el pasado 28 de noviembre a los 92 años debido a complicaciones pulmonares. A dos semanas de la partida de la "Diva del cine de oro mexicano", Guzmán ha compartido detalles sobre los restos de su madre y su decisión de conservar un recuerdo único y significativo de ella.

En una reciente entrevista, la cantante de éxitos como Hacer el amor con otro y Yo te esperaba reveló que transformó parte de los restos de su madre en un diamante. "Yo mandé a hacer un diamantito de los huesos", comentó a Alan Tacher, explicando que este proceso utiliza elementos como fósforo y otros compuestos químicos extraídos de los huesos para crear una joya única. Guzmán destacó que el diamante tiene un color especial, simbolizando la singularidad de su madre.

"Para mí, es una forma hermosa de llevarla siempre conmigo. Ella siempre ha sido una estrella, un ejemplo en mi vida", añadió la cantante, quien considera este gesto una manera de honrar el legado de Silvia Pinal.

Respecto a las cenizas de su madre, Guzmán mencionó que se encuentran en la casa familiar ubicada en el Pedregal, aunque admitió no sentirse cómoda con esa disposición. Por su parte, Sylvia Pasquel, hermana de Guzmán, no ha comentado sobre esta decisión.

En cuanto al destino de los bienes de Silvia Pinal, Guzmán reveló que el testamento de la actriz está "súper organizado", reflejando su meticulosidad y previsión. "Mi mamá tenía muchísimas cosas, pero todo lo dejó bien estructurado. Me dijeron que la casa me la había dejado, pero yo ya tengo mi hogar. Honestamente, eso es lo que menos me importa ahora mismo. Lo esencial es mantener su recuerdo y su legado vivo", afirmó.

La transformación de los restos en un diamante, un proceso cada vez más popular para conmemorar a seres queridos, resalta el profundo vínculo entre madre e hija y la búsqueda de Alejandra Guzmán por perpetuar el brillo de una figura tan emblemática como Silvia Pinal.