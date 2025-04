¡El Hijo del Santo explota contra la afición! Responde tras desenmascarar a Misterioso Jr

La Arena Ciudad de México fue testigo de un episodio inesperado durante la gira de despedida de El Hijo del Santo. En una lucha de apuestas, el legendario luchador enfrentó a figuras como L.A. Park, Fuerza Guerrera, Último Dragón y Misterioso Jr., siendo este último quien perdió su máscara al final del combate.

Misterioso Jr., cuyo nombre real es José Luis Hurtado Soto, originario de Torreón, Coahuila, reveló su identidad tras la derrota. Sin embargo, una parte de la afición expresó su descontento con el resultado, coreando "fraude" en repetidas ocasiones. Este gesto no pasó desapercibido para El Hijo del Santo, quien tomó el micrófono para dirigirse directamente a los asistentes.

"Hay muchos detractores, pero no me van a hacer enojar, aquí no hay fraude, señores. Y, si quieren, me quito la máscara", declaró con evidente molestia. En ese momento, Último Dragón y Santo Jr. intervinieron para evitar que se despojara de su emblemática máscara frente al público.

Tras el incidente, otros luchadores presentes en el evento subieron al ring para despedir a El Hijo del Santo, mientras una parte del público lo ovacionaba al ritmo de "Las Golondrinas", reconociendo su trayectoria y legado en la lucha libre mexicana.