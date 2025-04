Sabrina Carpenter llega a Fortnite con atuendos, gestos y música en la temporada 8

Ciudad de México.- ¡Confirmado! Sabrina Carpenter llega al universo de Fortnite como personaje jugable, y su debut será el plato fuerte de la temporada 8 del Fortnite Festival. Epic Games reveló los detalles del esperado paquete de contenido, que ya está disponible en la tienda del juego.

La cantante y actriz estadounidense estará representada con tres atuendos exclusivos: un vestido amarillo con estilo pomposo, un conjunto de dos piezas color celeste y una versión en rosa del mismo diseño. La estética, como era de esperarse, va totalmente alineada con el estilo dulce y glamuroso que caracteriza a la artista.

El paquete, titulado "Con mucha dulzura", también incluye accesorios únicos: dos bolsos en forma de corazón (uno azul y otro rosa), una estela de corazones para cuando el personaje se desplace y un micrófono que podrá usarse dentro del Fortnite Festival, el modo musical del juego.

Uno de los elementos más destacados son los dos gestos especiales, inspirados directamente en las coreografías de sus éxitos "Please Please Please" y "Taste", permitiendo a los jugadores replicar los movimientos icónicos en plena batalla.

Sabrina Carpenter no solo prestará su imagen, sino que también será el eje central de la temporada actual, tanto en lo visual como en lo musical.

El paquete puede adquirirse por 1,400 V-Bucks, equivalente a aproximadamente 250 pesos mexicanos.