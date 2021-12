El Príncipe Henry anima a dejar tu trabajo si o te gusta; Le llueven criticas

En una entrevista con la revista Fast Company, el príncipe Enrique ha defendido que la gente deje su trabajo si no les reporta felicidad para proteger su salud mental, unas palabras que han provocado una encendida respuesta en la Red.

El duque de Sussex piensa que la pandemia ha afectado a la salud mental de una parte importante de la población. "Muchas personas de todo el mundo han estado atrapadas en trabajos que no les proporcionaban alegría y ahora están poniendo su salud mental y su felicidad en primer lugar", dijo el príncipe.

Sin embargo, los usuarios de Twitter reaccionaron de forma crítica a las palabras del duque.

"Es fácil decirlo cuando tienes millones en el banco gracias a tu papá y la familia", escribió un usuario.

Otra tuitera comentó: "Definitivamente E. no vive en el mundo real de las personas reales que no pueden dejar su trabajo. Al final no tenemos un fideicomiso enorme. Tiene que repensar eso". En la entrevista Enrique también habló sobre la 'startup' a la que se ha unido este año. Después de dejar su puesto como el miembro de la familia real, el duque de Sussex asumió el cargo del director de impacto de BetterUp, una empresa que proporciona 'coaching' y servicios de salud mental a empresas y personas.

Según Alexi Robichaux, el director ejecutivo y fundador de BetterUp, el príncipe aporta una contribución importante a la empresa. A principios de este año, el duque de Sussex admitió que él mismo había utilizado la aplicación de BetterUp