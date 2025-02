'Emilia Pérez' triunfa en los BAFTA y refuerza su camino a los Óscar

La cinta musical Emilia Pérez, dirigida por el cineasta francés Jacques Audiard, se alzó este domingo con el premio BAFTA a Mejor Película de habla no inglesa, consolidando su posición como una de las grandes apuestas cinematográficas del año. Con un total de 11 nominaciones en la 78ª edición de los premios británicos, la película ha generado gran expectativa en la temporada de galardones, a pesar de la polémica que ha rodeado a su protagonista, la actriz española Karla Sofía Gascón.

El filme, calificado como un narcomusical, narra la historia de "Manitas", un narcotraficante mexicano que, tras una vida de crimen, decide dar un giro radical y convertirse en Emilia Pérez, una mujer transgénero interpretada por Gascón. A través de canciones con un tono casi hablado, Audiard construye un relato que aborda la identidad, el crimen y la transformación personal, elementos que han sido clave en su recepción por parte de la crítica y el público.

En una de las categorías más reñidas de la noche, Emilia Pérez superó a otras grandes producciones internacionales como I´m Still Here (Aún estoy aquí), del brasileño Walter Salles, Kneecap, The Seed of the Sacred Fig (La semilla de la higuera sagrada) y All We Imagine as Light (La luz que imaginamos).

Una premiación marcada por la ausencia de Gascón

A pesar del éxito de la película, la gala estuvo marcada por la notable ausencia de Karla Sofía Gascón, quien ha optado por alejarse de los eventos de promoción tras la controversia surgida por antiguos comentarios racistas que hizo en redes sociales. La actriz de 52 años, originaria de Alcobendas, Madrid, ya se había ausentado de los Premios Goya en España, una decisión que tomó para evitar que la controversia perjudicara la película.

Desde el escenario del Royal Festival Hall, Jacques Audiard recibió el galardón y dedicó unas palabras de agradecimiento al elenco de la película, incluyendo a Gascón, a quien envió "un abrazo". Sin embargo, el cineasta no ha sido ajeno a la polémica y en entrevistas previas calificó los comentarios de la actriz como "inexcusables", al tiempo que señaló que ella estaba sumida en una "actitud autodestructiva".

El impacto de la controversia en la carrera de 'Emilia Pérez'

El triunfo en los BAFTA es un respaldo importante para Emilia Pérez de cara a los Premios Óscar, pero la controversia que rodea a Gascón podría afectar su desempeño en la recta final de la temporada de premios. Aunque la película ha sido elogiada por su propuesta artística y su innovador enfoque narrativo, la presencia de la actriz en el proyecto ha generado debates en la industria y en la opinión pública.

La productora de la película y el propio Audiard han intentado centrar la atención en el impacto cinematográfico de Emilia Pérez, evitando que el escándalo opaque el reconocimiento que la película está recibiendo. Sin embargo, la exclusión de Gascón de la promoción y su propia decisión de guardar "silencio" han dejado un vacío en la campaña de la cinta.

¿Qué sigue para 'Emilia Pérez'?

Con los BAFTA en la bolsa, Emilia Pérez encara la recta final hacia los Óscar con un respaldo significativo. Su éxito en los premios británicos podría darle un impulso clave en la votación de la Academia, que en los últimos años ha mostrado una creciente apertura a premiar películas con temáticas de inclusión y diversidad.

El camino no será fácil, ya que la película enfrenta una competencia feroz en la categoría de Mejor Película Internacional, donde figuran títulos de gran peso. Sin embargo, el reconocimiento a la dirección de Jacques Audiard y la singularidad de su narrativa podrían jugar a su favor.

Independientemente de lo que ocurra en los Óscar, Emilia Pérez ya ha logrado posicionarse como una de las películas más comentadas del año, no solo por su historia y ejecución artística, sino también por la conversación que ha generado en torno a sus protagonistas y el impacto del pasado de los actores en la percepción de una obra cinematográfica.