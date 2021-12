Empeora salud de Vicente Fernández; Rumoran falla en uno de sus pulmones

Esta mañana reportaron algunas complicaciones en el estado de salud del cantante de regional mexicano, Vicente Fernández, quien se encuentra hospitalizado desde agosto de este año y reingresó a Terapia Intensiva el pasado 1º de diciembre.

Durante la emisión de este jueves de Venga la Alegría, los conductores comentaron que la actitud de Alejandro Fernández durante una entrevista podría dar a entender que la salud de Vicente empeoró en los últimos días, pues trascendió que uno de sus pulmones presentó fallas; hecho que "El Potrillo" no desmintió.

"Me preocupa que Alejandro Fernández no haya desmentido este rumor, estre trascendido, de que no la está pasando bien. Sabemos que regresó a terapia intensiva, sabemos que hay una situación pulmonar que no está terminando de ceder. Al parecer, esto está empeorando todo", dijo Ricardo Casares en el matutino de Azteca.

"Alejandro dice: ´No tengo nada que decirte´, cuando la familia siempre había desmentido los trascendidos. Por eso me sorprende (...) esa parte se la guardó y cuando se ha dicho algo de la salud de su familia que no es verdad, lo primero que se dice es ´no es cierto, son tonterías, son mentiras´".

Posteriormente, Flor Rubio se refirió directamente a los trascendidos sobre la supuesta falla de uno de los pulmones de Vicente: "Para ser específicos, lo que se dice como trascendido es que uno de sus pulmones empeoró y que eso agrava la situación de Vicente Fernández. No hay un pronunciamiento oficial", expresó, precisando que estarían alerta de próximos comunicados que la familia publique en sus redes sociales.

Quien tampoco pinta un panorama favorable para el estimado cantante de música mexicana, fue la escritora y periodista argentina, Olga Wornat, quien escribió el polémico libro El último rey, la biografía no autorizada de Vicente, y dijo que ella tenía información que indicaba que Chente "no va a salir del estado en que se encuentra".

"Vamos a a suponer que salga, por un milagro. Va a ser muy complicado la vida para él", dijo en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, quien también es es excuñada de Vicente Fernández, y añadió que el panorama es difícil para el ídolo mexicano.

Vicente reingresó a Terapia Intensiva el pasado 1º de diciembre, luego de que se mantuvo algunas semanas en una habitación hospitalaria evolucionando de manera favorable. Esta noticia fue confirmada por la familia a través de un comunicado que colgaron en su cuenta de Instagram.

"El Sr. Vicente Fernández el fin de semana presentó inflamación de sus vías respiratorias bajas por lo cual requirió nuevamente continuar con apoyo respiratorio, ajuste de su medicación y se trasladó a Terapia Intensiva para mantener una mayor vigilancia ante cualquier eventualidad", puede leerse en el comunicado.

A pesar de ello, se puntualizó que el intérprete de Mujeres Divinas se encontraba estable y en compañía de sus seres queridos.

"Importante destacar que se encuentra despierto, sin sedación, interactuando con su familia, principalmente con su esposa la Sra. Cuquita. Se realizó revisión del aparato gastrointestinal sin encontrar evidencia de trastorno relevante. Su sistema urinario presentó inflamación, misma que está siendo tratada. Su corazón estable al momento", se puntualizó.

Respecto a su ingreso, ese mismo día, los conductores de Venga la Alegría informaron que dos fuentes cercanas al cantante compartieron con ellos que Chente habría tenido que ser trasladado de nueva cuenta a terapia intensiva debido a que contrajo neumonía, sin embargo, ese hecho no fue confirmado por la familia Fernández.