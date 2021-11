"En México ya no se pueda vivir"; Eugenio Derbez hablo sobre Octavio Ocaña

INFOBAE.- Eugenio Derbez compartió sus pensamientos acerca de la muerte del actor Octavio Ocaña, a través de un audio que le hizo llegar al padre del actor, el señor Octavio Pérez. En el audio, Derbez se lanzó contra las autoridades.

Durante la emisión del programa matutino Sale el Sol donde invitaron a la familia de Octavio Ocaña, se reveló un audio que el comediante le mandó al padre del intérprete, en donde expresó su opinión acerca de la muerte de Octavio.

El comediante expresó que se ha estado sintiendo muy triste leyendo las noticias y pensando en lo que le sucedió al actor de Vecinos. "Me siento impotente ante todo lo que veo y todo lo que leo", comentó el actor de No se aceptan devoluciones.

"Que tristeza que en México ya no se pueda vivir. Yo cada vez que pienso en regresar, de verdad pienso en este tipo de cosas y por eso no regreso porque ya no es vida estarse cuidando solamente de los criminales, sino también de la policía" , comentó el comediante de producciones como La Familia P. Luche o y Acapulco.

Eugenio también agregó que ya se encuentra cansado de la delincuencia en nuestro país "Ya son muchos años así, no puede uno confiar ni en los criminales ni en la policía. Es una tristeza"

"Les mando un abrazo enorme y pido que se haga justicia. Aquí estoy por si en algo puedo ayudar, ojalá que las cosas se aclaren y la verdad salga a la luz", finalizó el actor, pidiendo justicia para Octavio, quien falleció el pasado 29 de octubre.

Eugenio Derbez fue quien descubrió al actor cuando Ocaña tenía solo cuatro años de edad y desde entonces, a pesar de no compartir pantalla, se volvieron grandes amigos y colegas.

La familia de Octavio reveló más detalles de la muerte del actor durante la entrevista que tuvo con los conductores de la sección de espectáculos de Sale el Sol, donde hablaron sobre la marcha que se llevó a cabo en la CDMX, el arma de Octavio y sobre el momento en que la familia se enteró de la muerte de su familiar.

El padre del intérprete de "Benito" en Vecinos, confirmó que ya habían sido detenidos 3 elementos de la policía por las irregularidades de la muerte de su hijo, además, reveló que alteraron la escena del crimen y robaron las pertenencias de valor del actor, antes de que fuera analizada.

Sin embargo, la Fiscalía del Estado de México anunció mediante su cuenta oficial de Twitter, después de la entrevista, que aún no hay ningún detenido y que las investigaciones aún se encuentran en curso.

"Ellos siguen defendiendo su postura, sí, pero mi hijo no tenía pólvora en la mano, entonces es ilógico que digan es que se disparó, el traía pólvora en la mano, traigan a su perito. Claro que ya está mi perito trabajando en la camioneta y en todo, tenemos acceso a todo y va a ir cayendo todo" agregó el padre del actor, quien abiertamente ha comentado que el se encuentra buscando justicia por su hijo y no se va a cansar hasta que se aclare la muerte de su hijo.

Finalmente, los familiares lamentaron mucho la perdida de Octavio compartiendo que están muy agradecidos con los fanáticos del actor que han manifestado su preocupación y descontento con las autoridades por la muerte de Octavio.