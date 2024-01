'Es muy agresivo': Escolta de Paola Suárez desmiente versión del exprometido

Luego de que el exprometido y posible agresor de la influencer Paola Suárez, José de Jesús, diera su versión sobre la presunta agresión, el guardaespaldas salió a desmentirlo.

El escolta de la youtuber, quien es mejor conocido como 'El Ropero', reveló ante la prensa afuera del hospital en el que se encuentra internada 'Paolita', detalles sobre la golpiza que sufrió la youtuber.

'El Ropero', confirmó que el ex de Paola quería robarle dinero y ella solo quiso defenderse para evitar el robo.

"Ella quería defenderse de lo que le estaba robando y pues él empezó a golpearla. Se quedó ese día con ella a dormir y pues yo me imagino que vio el dinero y eso fue lo que intentó", explicó.

Según el escolta, la expareja de Suárez es una persona agresiva y no tranquila y noble, como se muestra en redes.

Además, el guardaespaldas desmintió que la discusión entre José de Jesús y la influencer iniciara por estar los dos drogados.

"No, estuvieron en un bar, donde él inclusive le pidió matrimonio y no hubo nada de drogas, de ahí se fueron a la casa. Estuvieron tomando, no hubo nada de drogas", indicó.

Paola fue a casa de su escolta a pedir ayuda

El guardaespaldas comentó que la integrante de 'Las Perdidas' llegó muy herida a su casa para pedirle ayuda, incluso se desvaneció dos veces.

"Paola llegó a mi casa, llegó golpeada y muy poco podía hablar porque venía muy lastimada de la boca y de la cara. Lo único que me alcanzó a decir es eso, que le intentó robar el dinero y ella intentó quitárselo y ahí empezó la discusión. La meto en mi casa y me la traigo a urgencias porque se me desvaneció dos veces".

Finalmente, mencionó que la famosa youtuber le tiene miedo a su exnovio, sin embargo, cuentan con videos que evidencian la golpiza que le dio José de Jesús a Suárez.

"Hay pruebas, hay videos, hay testigos, no sé por qué está dando esa declaración. Ella tiene mucho miedo de esta persona porque es muy cambiante de carácter, es muy agresivo, entonces, pues no queda más que cuidarla y tratar de que esté bien", concluyó.