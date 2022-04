"Es un asco de persona" Alfredo Adame arremete contra su ex-esposa

Depuse de que la ex-esposa de Alfredo Adame, Mary Paz hizo duros señalamientos en cintra de sus ex-esposo, este respondió en una entrevista con TvYNovelas.

En esta el conductor de televisión remetió en contra de los hijo de la actriz

"A ellos les corté todo, no son mis hijos, a ellos y a su madre, ni madr*s les doy algo", comentó y agregó "No son nada mío, no son mis hijos, ahora soy feliz sin ellos, resultaron una bola de malagradecidos, porque ´cría cuervos y te sacarán los ojos´. Soy un hombre feliz, espero hacer un matrimonio bonito con Magaly Chávez y tener dos hijos con ella", subrayó para TVNotas.

Así mismo señalo que en ningún omento la violento, tal y como ella señala, además aprovecho para insultar a la familia de Mary Paz, señalando que se aprovecharon de el cuando estaban casados

"Mary Paz Banquells es un asco de persona, al igual que toda su familia; no tiene valores, ni tampoco escrúpulos, me tiene envidia", indicó Alfredo Adame.

"Ella se casó conmigo para salir de j*dida y que le mantuviera a ella y a toda su familia, que son una bola de gordos sucios, asquerosos y fraudulentos; la hermana gorda es mentirosa y asquerosa, son gente cochina. Claro que me tuvo envidia y me la tuvo toda la vida; cuando yo la conocí, ella era una pobre diabla; igual su hermano Rafael Banquells Jr", añadió para la publicación mexicana.

Así mismo desmintió que sea homofóbico, y que haya dejado abandonado a su hijo cuando confeso su verdadera orientación sexual.

"Totalmente falso, recuerda que salimos Sebastián y yo a dar entrevistas respecto a eso; el día que me dijo que era homosexual, me levanté, se me salieron las lágrimas y le dije: ´Te amo, te adoro, te apoyo, y al primero que se meta contigo, le rompo la ma...´", relató Adame en TVNotas.