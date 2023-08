Escritor de ´Una Familia de Diez´ critica guión de ´Barbie´

Ciudad de México. - El escritor de series mexicano, Óscar Ortiz de Pinedo, quedó inconforme con la película de ´Barbie´, y expuso su comentario vía redes sociales.

Mediante su cuenta de Twitter, el también actor culpó a lo que llamó "agenda progre" de arruinar el guión de la película dirigida por Greta Gerwig, ganadora del Globo de Oro por Lady Bird, que en 2017 fue calificada como la Mejor Película, Comedia o Musical".

Bueno... ayer fui con mi mujer y mis hijas a ver #Barbie y constaté lo siguiente: La agenda progre destruye por completo lo que podría haber sido un buen guion. La película se torna en un despropósito dejando únicamente una anécdota entretenida, pero inútil. ¿Qué te pareció? opina pic.twitter.com/7Y8LtpxJEv — Oscar Ortíz D Pinedo (@oscarortizdp) July 26, 2023

A partir de esta crítica, Ortiz de Pinedo recibió múltiples comentarios y respondió a uno en particular, donde descartó estar en contra del feminismo.

"No es cosa de hombres o mujeres, aguas. Mi queja no es contra el mensaje, es contra el guion y su estructura. Y lo dije claramente: La agenda progre se impone por sobre la historia y la dramaturgia. Eso no se puede negar. Pero, si lo que quieren es atacar por atacar, adelante", declaró.

El escritor de series como ´Una Familia de Diez´ y ´Renta Congelada´, consideró que la película ´Barbie´, "tiene sus momentos", y que la anécdota es entretenida, sin embargo, indicó que existen otros proyectos cinematográficos parecidos que la superan.

"Tiene sus momentos. Buenos chistes y la anécdota es entretenida, pero, comparándola con Encantada de Bill Kelly (Disney 2007), por ejemplo, que es un tema muy similar, de feminismo empoderado muy bien manejado, no tiene mucho que hacer", finalizó.

Las críticas contra Ortiz de Pinedo han sido extensas, tanto que el escritor se posicionó como tendencia en la red social Twitter.