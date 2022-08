"Eso me hace diferente": Yuri revela que comparte el mismo diseñador con Lady Gaga

Ciudad de México.- Tal parece que Yuri está lejos de alejarse de la polémica, pues ahora ha sido criticada por compartir algunas fotografías donde utilizó un vestuario negro con unos detalles en plateado que cubrían la mayor parte de su rostro.

De acuerdo con varios internautas, la cantante portaba un vestuario que es una imitación de la ropa que suele usar la cantante Lady Gaga.

"¡Ya que se siente esa señora, siempre mal, copiando todo!", "¿Ahora copy-paste a Chromatica? Qué original", "Rindiéndole un gran homenaje a Lady Gaga", se pueden leer entre los comentarios.

Ante los ataques en redes sociales, Yuri decidió romper el silencio y hablar sobre las acusaciones, revelando que sus vestuarios son creados por el mismo diseñador que los de la cantante estadunidense.

"Los mando a hacer con los que le hacen la mayoría de las cosas a Lady Gaga. Es el mismo diseñador de Lady Gaga en algunos de sus presentaciones y de sus vestuarios. Nadie le gasta. Yo soy la única que le gasto y que me atrevo y eso me hace diferente y eso me da felicidad´", indicó.

Asimismo, la cantante aseguró que ella es la única cantante de México que invierte en sus vestuarios.

"Soy la única atrevida en México, tienen que compararme con Lady Gaga", mencionó.