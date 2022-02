'Estafador de Tinder' ¡sigue presumiendo vida de lujos!

El ' Estafador de Tinder ' expuesto en un documental de Netflix por supuestamente usar su encanto para engañar a las mujeres por cientos de miles de dólares todavía parece estar viviendo la gran vida en su Israel natal.

Shimon Heyada Hayut, de 31 años, que operaba bajo varios alias, incluido Simon Leviev, fue visto en el bullicioso Tel Aviv durante el fin de semana vestido de pies a cabeza con ropa de diseñador de lujo.

Desfiló por la segunda ciudad más grande del país con una chaqueta de lona Gucci distintiva que se vende al por menor por $ 2,600 cuando se detuvo en una sala de exhibición de autos de lujo.

La lujuria de Leviev por las cosas buenas parece ser un hábito difícil de romper, ya que fue visto salivando por un Ferrari 296GTB, valorado en $360,900.

Observó un modelo rojo fuego del auto deportivo italiano y también se puso al volante de un vehículo más silencioso adornado con el logo de Ferrari.

La juerga de compras era un territorio familiar para Leviev, quien supuestamente atraía a las mujeres con jets privados, yates y autos lujosos para ordeñarlas por hasta $ 10 millones.

En el documental de Netflix, que salió el 2 de febrero, tres de sus presuntas víctimas -Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjöholm y Ayleen Charlotte- revelaron cómo Leviev las convenció para que entregaran cientos de miles de dólares.

La artimaña de Leviev consistía en hacerse pasar por el hijo del multimillonario magnate de diamantes ruso-israelí Lev Leviev.

Inundaba a las mujeres que conocía en Tinder con lujosos viajes y regalos, usando dinero que había tomado de otras víctimas.

Luego pediría más fondos con el pretexto de necesitar proteger su identidad debido a problemas de seguridad.

Durante la entrevista del lunes por la noche, la 'novia modelo' de Leviev, Kate Konlin, apareció a su lado diciendo que se queda con él y que no cree en las mujeres que aparecen en el documental.

"Dios mío, es como, cómo alguien puede construir una historia tan falsa", dijo Konlin.

"No fueron estafados ni amenazados", dijo Leviev a Inside Edition. "No, no lo soy, y nunca me presenté como el hijo de un magnate de diamantes multimillonario".

Leviev agregó: 'Soy un hombre de negocios legítimo. Entré en Bitcoin en 2011, no fue nada. No necesito decir cuánto vale ahora.