Estas seis series de Marvel se emitirán por Disney Plus tras abandonar Netflix

Disney ha confirmado que las seis series de Marvel, estrenadas entre los años 2015 y 2019, 'Daredevil', 'Jessica Jones', 'Luke Cage', 'Iron Fist', 'The Punisher' y 'The Defenders' se trasladarán a Disney Plus después de abandonar el servicio de 'streaming' Netflix, informa el portal GamesRadar.

Canadá será el primer país en el que estas producciones estarán disponibles para los usuarios de Disney Plus, a partir del 16 de marzo. De momento, no se detalla cuándo estarán disponibles en otros territorios donde opera el servicio.

Anteriormente se informó de que las seis series originales de Marvel desaparecerían de la plataforma de Netflix a partir del 1 de marzo.