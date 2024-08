Esto cuesta el vestido Versace que usó Galilea en la tercera gala

Durante la tercera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México, Galilea Montijo optó por un atuendo que no pasó desapercibido. La reconocida conductora lució un vestido de la prestigiosa marca Versace, cuyo precio ha sido motivo de comentarios entre los espectadores, alcanzando los 71 mil 800 pesos mexicanos.

Este detalle se suma a la controversia que rodea las elecciones de vestuario de Galilea, quien ha sido objeto de opiniones divididas por su estilo en el reality show. Mientras algunos celebran su estilo, otros cuestionan la adecuación de sus atuendos, generando un debate en redes sociales sobre su sentido de la moda.

El costo del vestido, disponible en sitios como Farfetch, ha sido uno de los temas más discutidos, subrayando el contraste entre las opiniones sobre el valor estético del atuendo y su precio.

En particular, el vestido rosa con detalles metálicos que la conductora llevó en esta ocasión fue blanco de críticas en plataformas como X (anteriormente Twitter). Los usuarios no tardaron en expresar su descontento, señalando que la prenda no era acorde a la edad de Montijo, y algunos incluso la catalogaron como "espantosa".

Reacciones en redes sociales

A pesar de las críticas, hubo quienes defendieron el look de Montijo, destacando su elegancia y el buen gusto que, según ellos, ha mostrado en las galas del programa. Comentarios como "Bellísima la Gali" y "Se ve increíble" reflejan el apoyo que también recibió en redes sociales.

La elección de un vestido de alta gama como el de Versace no es una sorpresa para quienes siguen de cerca la carrera de Galilea Montijo. Su imagen siempre ha estado asociada con un estilo sofisticado y una inversión considerable en moda, lo que ha sido una constante a lo largo de su trayectoria en televisión..

A medida que avanza La Casa de los Famosos México, es probable que las elecciones de vestuario de Galilea Montijo continúen siendo un tema recurrente entre los espectadores, quienes no parecen cansarse de opinar sobre cada detalle de su imagen en el reality show.