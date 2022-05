Eugenio Derbez señala estar vetado de Televisa por protesta contra el Tren Maya

El actor y comediante, Eugenio Derbez, señaló en una entrevista para Grupo Fórmula, que en opinión del actor, el gigante del entretenimiento, Televisa, lo vetó debido a su señalamientos por el Tren Maya.

"Estoy vetado de Televisa (@TelevisaTVmx). No me han dicho el motivo, pero quiero creer que es por el Tren Maya", reveló Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) en #Fórmula con @javierpoza. Añadió que le quisieron "dorar la píldora". @pozainforma pic.twitter.com/bYBT8bvnE3 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 19, 2022

"En México no me han dado la razón exacta, pero quiero suponer que es por el Tren Maya. ¿Cuál es la razón de que regreso de los Óscares (sic), me entrevista todo mundo, tengo entrevistas pautadas y, de repente, toda la gente de Televisa, desde abajo, me conoce todo Televisa y, de repente me dicen: ´oye, hay un memo donde tenemos prohibido entrevistarte, hablar de ti, estás vetado?", inquirió

El actor señaló que aunque cree que fue vetado por si campaña en contra del Tren Maya, en México, no le han dado la razón oficial del porque fue vetado de la cadena, a pesar de esto, Derbez señala que están en buenos términos con la empresa de Emilio Azcárraga Jean.

El creador de la Familia P.Luche señaló que lamenta que la empresa ala que entrego años de su trabajo lo rechace, pero se sorprende al saber que en la empresa rival, TV Azteca, se planea hacerle un homenaje.

"Nunca me había pasado. Ahorita me están invitando de Tv Azteca para hacer un homenaje y en Televisa, que es donde hice toda mi carrera, estoy vetado. ¡Viva México!", exclamó.

Durante el Dia del Agua, un gripo de famosos, entre ellos, Eugenio Derbez, se lanzó en contra del Tramo 5 del Tren Maya, tramo que en su momento no contaba con un informe de impacto ambiental, por lo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se inficgo ante estas protestas.