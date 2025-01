Eugenio Derbez sobre su polémica con Selena Gomez

El actor Eugenio Derbez enfrentó una ola de hate hace unas semanas, tras haber criticado la actuación de Selena Gomez en la película Emilia Pérez.

"Hay una cosa que me llama mucho la atención es la actuación de Selena Gómez. Selena es indefendible. Yo estaba ahí con gente que, nos volteamos a ver cada vez que venía una escena nos volteábamos a ver, cómo a decir "wow, ¿qué es esto?", dijo Derbez en aquella ocasión.

Sin embargo, pese a la fuerte cancelación y los malos comentarios que también enfrentaron sus hijos, el productor dijo no haber aprendido nada de su polémica, durante un reciente encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Derbez destacó que él solo dio su opinión sobre el trabajo de actuación que hizo la también cantante.

"No hay ningún aprendizaje, es como si vas a ver una película y te gusta algo o no te gusta. Lo que sí reconozco es que no debería haber dicho, uno nunca debe hablar de ningún compañero, es algo que yo siempre lo he hecho, y es la primera vez que lo hice. Nunca debe uno de hacerlo...", respondió el actor.