Evaluna Montaner comparte foto de Camilo desnudo: "De nada"

CIUDAD DE MÉXICO.- Evaluna Montaner y Camilo son unos de los artistas más queridos del momento y conforman un matrimonio que se ha caracterizado por ser muy estable, a pesar de haberse casado hace tan solo dos años.

Los cantantes que aún son muy jóvenes se convirtieron en padres con la llegada de Índigo. Aunque sus fanáticos siempre piden conocer a la pequeña, ellos son muy discretos con su imagen, pues quiere cuidar su privacidad.

Lo que Evaluna Montaner sí comparte con sus más de 21 millones de seguidores en Instagram, son fotografías suyas casuales de su día a día, y algunas con atrevidos looks.

Unas imágenes muy personales

El día de ayer, la hija de Ricardo Montaner sorprendió a todos al realizar una publicación con fotografías muy íntimas y personales con motivo del cumpleaños número 29 de su esposo Camilo Echeverría.

"Mi esposo mío. El papá de mi hija. Mi mejor amigo!! Estás cumpliendo años y no sé qué te puedo decir que sea suficiente para que sepas lo que siento por ti. Simplemente te diré que es un privilegio amarte y ser amada por ti. Es un privilegio poder compartir este día contigo otra vez. Primer cumple donde te despierta la palabra "papá" y eso es un sueño hecho realidad para mí. Te amo cada día más", escribió.

En la primera imagen aparece la pareja abrazada durante el trabajo de parto de Evaluna.

En la segunda aparece la artista todavía embarazada y desnuda en regadera, mientras que Camilo la observaba; la fotografía parece ser de cuando inició con las contracciones.

"Tribu, de nada por la última foto" agregó Evaluna, pues colocó una fotografía donde aparece Camilo desnudo de espaldas.

Los likes y los comentarios no se hicieron esperar: "Evaluna sabe cómo alegrar a la tribu", "Levante la mano y ponga un me gusta el/la que vio todas las fotos rapidito para llegar a la última", "Pintamos toda la casa...", "No hubieras puesto el último desnudo de él, todo lo demás increíble", "Estamos agradecidos por la última foto", escribieron.