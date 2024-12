Ex cantante de La Voz denuncia a Maryfer Centeno

El conflicto entre Maryfer Centeno y Mr. Doctor se ha intensificado, generando acalorados debates en redes sociales. Varias figuras públicas han comenzado a tomar partido en este enfrentamiento. Uno de ellos es Fernando Irigoyen, ex participante de La Voz México, quien utilizó sus redes sociales para declarar que está dispuesto a denunciar a la grafóloga por presunto fraude.

En un hilo publicado en X, anteriormente conocido como Twitter, el cantante arremetió contra la experta en lenguaje corporal, asegurando que sus acciones lo han afectado personalmente:

"No entiendo por qué la Maryfer Centeno me bloqueó en Instagram. Sólo le dije lo que haré. Denunciarla ante las autoridades por fraude (porque lo que escupe su boca son engaños con alevosía y ventaja) y por hacerme daño con sus afirmaciones. Ni escribir para arriba o usar tinta color morado me va a hacer bajar de peso o me va a quitar la depresión. Mi forma de escribir no define mi persona. Lo que digo y lo que hago sí y es por eso que debo ser leal con mis valores".

Aunado a esto, aseguró que no estaba posicionándose a favor de Mr. Doctor, pero se refirió a la denuncia que sigue en curso

Tanto Maryfer Centeno como Mr. Doctor han recibido toda clase de comentarios en internet, desde quien los apoya hasta quien los critica abiertamente.