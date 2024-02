Ex de Peso Pluma denuncia amenazas de muerte de fans de Nicki Nicole

La viral imagen de la presunta infidelidad de Peso Pluma, en la que se le ve con otra mujer que no es Nicki Nicole en Las Vegas, también ha perjudicado a una las exnovias del cantante.

La influencer Jailyne Ojeda, con quien el intérprete de corridos bélicos tuvo un corto romance, fue confundida con la chica de la foto, quien se trata la modelo colombiana Sonia Sahar.

La protagonista del video oficial de 'Ella baila sola' salió a aclarar en diversas ocasiones que no era ella la que sale en la polémica grabación, debido a los insultos que recibía en redes.

Ante los constantes ataques cibernéticos, Jailyne le concedió una entrevista al periodista Alex Rodríguez, en la que denunció hasta ha llegado a recibir amenazas de muerte por parte de los fanáticos de Nicki Nicole.

"Veo que tengo un montón de comentarios de fans de Nicki Nicole, atacándome, diciéndome ´ponte fecha´, me metí a mis mensajes y todas las solicitudes eran de fans de ella también, diciendo que me iban a matar cuando me miraran, que me iba a morir, que yo ya estaba muerta", reveló Ojeda en el programa ¡Siéntese quien pueda!

La influencer mencionó que cuando comenzó a ser señalada de ser la tercera en discordia, en ese momento no se encontraba enterada de la infidelidad de Peso Pluma a Nicki Nicole.

"Busqué el chisme y ya vi un video donde está Hassan en Las Vegas con una muchacha que tiene el cabello negro igual que yo, pero no se parece en nada, no creo que en realidad hagan algo, pero también como yo tengo muchos eventos, tengo miedo que algún fan loco y obsesionado con Nicki, si me quiera atacar", detalló.

Posterior, fue cuestiona sobre si considera que es verdad que el famoso engañó a la argentina, de inmediato la creadora de contenido respondió que no le sorprende que Hassan haya sido infiel.

"No me sorprende que él le haya sido infiel, porque siempre se le ha visto con muchas mujeres, así que, él la pudo haber engañado en privado y nadie iba a saber, pero si lo hizo en público es porque en verdad no le importaba que ella se diera cuenta, de que todo mundo se diera cuenta, así que a lo mejor él tuvo sus razones, no sé, pero obviamente él sabía que todo mundo lo iba a ver".

Finalmente, Rodríguez le preguntó sobre de qué lado está tras la polémica de la presunta infidelidad del cantante.

"Yo estoy de lado de ella porque no pienso que ella haya hecho nada malo", contestó Jailyne sin hablar de los rumores en los que señalan a la rapera de haber engañado primero a Peso Pluma.