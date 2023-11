Fallece Francesc Picas; Integrante original de Locomía

Los fans de la música española están de luto, pues se dio a conocer que Francesc Picas, uno de los integrantes originales del grupo español, Locomía, falleció por motivos aún no dados a conocer a sus 53 años de edad.

"Nos anunciaron que nuestro poeta dejó esta tierra el 18 de noviembre para unirse a los seres celestiales que lo esperan. Aún me cuesta tu partida. Dios te tenga en su gloria... Un día me dijiste que los abrazos no saben de distancias. Te abrazo infinito hasta el cielo querido Francesc Picas", reza el texto publicado en Facebook.

Se confirma que ha muerto uno de los integrantes originales del grupo español de los noventa, #Locomía, muy famosos en México.

Descanse en paz

Francesc Picas, tenía 53 años.#onlihype pic.twitter.com/f2CzxX4NKX — Onli (@OnliHype) November 22, 2023

Los familiares de Francesc Picas han solicitado respetar el luto de los mismo y han pedido mantener la privacidad en este duro momento.

El grupo de música Loco Mía fue una banda española de pop y música electrónica que se formó en la década de 1980. Su estilo se caracterizaba por su música bailable y su imagen extravagante