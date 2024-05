Fallece la actriz y presentadora mexicana Verónica Toussaint a sus 48 años de edad

La comunidad del entretenimiento en México se viste de luto tras el fallecimiento de Verónica Toussaint, reconocida actriz y conductora, quien perdió la vida el pasado jueves a los 48 años después de una larga y valiente batalla contra el cáncer de mama.

Toussaint, conocida por su participación en programas como "La Corneta", "Qué Chulada" y "LOL", comenzó su carrera en las tablas del teatro para luego destacarse en la pantalla grande y chica. Su talento la llevó a participar en series como "Capadocia" y películas como "Oso Polar", donde obtuvo diversos reconocimientos por su destacada actuación.

Durante los últimos años, Verónica Toussaint se desempeñó como parte del equipo de Imagen Televisión, donde compartió su pasión por el arte con el público mexicano. Su partida deja un vacío en la industria y en el corazón de quienes la conocieron y admiraron.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el reconocido periodista Ciro Gómez Leyva durante su noticiero nocturno, quien dedicó unos emotivos minutos a recordarla como colega y amiga.

La actriz, quien recientemente participó en el programa "Divina Comida", compartió abiertamente su batalla contra el cáncer de mama desde octubre de 2021, inspirando a muchos con su valentía y positividad ante la adversidad. En una entrevista con Imagen Televisión, Toussaint expresó: "Si a mí me toca morirme pronto, te puedo decir que me muero en paz, que me muero con experiencias vividas increíbles: No debo nada a nadie".

El mundo del entretenimiento y los medios expresaron su pesar por la pérdida de esta talentosa mujer, cuyo legado perdurará en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de conocerla y disfrutar de su trabajo.