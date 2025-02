Fallece Michelle Trachtenberg, actriz de 'Gossip Girl' a los 39 años

La actriz Michelle Trachtenberg, reconocida por sus papeles en series como "Buffy, la cazavampiros" y "Gossip Girl", falleció a los 39 años. Su cuerpo fue encontrado en su apartamento en One Columbus Place, Nueva York, el 26 de febrero de 2025. Las autoridades han informado que su muerte no está siendo tratada como sospechosa.

En los últimos meses, Trachtenberg había generado preocupación entre sus seguidores debido a publicaciones en redes sociales donde se le veía con una apariencia más delgada y con cambios físicos notables.

Michelle Christine Trachtenberg nació el 11 de octubre de 1985 en Nueva York. Comenzó su carrera actoral a los tres años, participando en comerciales antes de dar el salto a la televisión. Su primer papel importante fue en la serie de Nickelodeon "The Adventures of Pete & Pete", donde interpretó a Nona F. Mecklenberg. En 1996, alcanzó la fama al protagonizar la película "Harriet the Spy", consolidándose como una de las actrices infantiles más reconocidas de la época.

A lo largo de su carrera, Michelle participó en numerosas producciones tanto en cine como en televisión. Uno de sus papeles más recordados es el de Dawn Summers en "Buffy the Vampire Slayer", donde interpretó a la hermana menor de la protagonista. Posteriormente, su actuación como Georgina Sparks en "Gossip Girl" la consolidó como una de las villanas más memorables de la televisión juvenil.

En 2021, Trachtenberg hizo públicas acusaciones contra Joss Whedon, creador de "Buffy the Vampire Slayer" y director de "The Avengers", afirmando que había sido físicamente abusivo durante el rodaje y que incluso existía una "regla" en el set que impedía que él estuviera a solas con ella.

La causa de su muerte está siendo investigada por el equipo forense de Nueva York. Aunque aún no se han confirmado las causas, se sospecha que podrían estar relacionadas con un reciente trasplante de hígado.

La comunidad artística y sus seguidores lamentan profundamente su partida, recordando su talento y las contribuciones que hizo al mundo del entretenimiento desde una edad temprana.