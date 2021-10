La familia de Brandon Lee habla tras incidente de Alec Baldwin, quien mató a Halyna Hutchins, durante la filmación de la película ´Rust´.

El incidente del actor Alec Baldwin quien mató a la directora de fotografía del set de grabación tras accionar una pistola de utilería con balas reales, ha recordado al mundo lo ocurrido con Brandon Lee.

A través de Twitter y tras darse a conocer la noticia sobre Alec Baldwin, ha hecho que los usuarios recuerden el trágico accidente en donde Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, muriera de manera similar.

¿Qué dijo la familia de Brandon Lee tras el incidente con Alec Baldwin?

Tras darse a conocer la muerte de la directora de fotografía de ´Rust´ a manos de Alec Baldwin tras accionar una pistola de utilería con balas reales, la familia de Brandon Lee publicó un emotivo mensaje.

A través de al cuenta de Twitter de Brandon Lee, misma que gestiona la hermana del actor, Shannon Lee, mandaron un mensaje de apoyo a la familia de Halyna Hutchins y Joel Souza.

"Nuestros corazones están con la familia de Halyna Hutchins y con Joel Souza y todo los involucrados en el incidente de ´Rust´. Nadie debería morir nunca con un arma de fuego en un set de filmación. Punto." SHANNON LEE, HERMANA DE BRANDON LEE ¿Qué le pasó a Brandon Lee y por qué lo relacionan con Alec Baldwin? Brandon Lee era un actor de 28 años, hijo del legendario actor y peleador de artes marciales, Bruce Lee. Sin embargo, durante el rodaje de la película ´The Crow´ en 1993, Brandon Lee murió luego de que su coprotagonista, Michael Massee le disparara con una pistola de utilería, tal y como lo hizo Alec Baldwin el pasado 21 de octubre del 2021. Pero, la pistola que debería haber estado cargada con balas de salva, en realidad contenía balas reales, provocando así la muerte de Brandon Lee. En ese sentido, es innegable la similitud al incidente al que ahora se enfrenta Alec Baldwin pues, en ese entonces y de acuerdo a las autoridades, Brandon Lee murió por una bala de calibre .44. En ese entonces, Brandon Lee estaba en la cima de su carrera pero, tras su muerte y una investigación, el fiscal de distrito Jerry Spivey anunció que no se levantarían cargos contra Massee. The New York Times informaba en 1993 que, de acuerdo a la investigación, no hubo evidencias de irregularidades criminales que culminaron con la vida de Brandon Lee. ¿Qué ocurrió con el caso de Brandon Lee? Tras la resolución del caso de la muerte de Brandon Lee

, su madre, Linda Lee Cadwell presentó una demanda contra el estudio de grabaciones por negligencia.

Y según Los Ángeles Times, la demanda sobre la muerte de Brandon Lee -similar a lo que ahora vive Alec Baldwin-, se resolvió fuera de los tribunales al mes siguiente.

En 2005, el actor Michael Massee -quien murió a los 64 años de edad en 2016-, aseguró que lo que había ocurrido con Brandon Lee lo había traumatizado de por vida.