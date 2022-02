"Fue una broma"; Afirma Roberto Palazuelos sobre reunión con narcos

El actor y empresario, Roberto Palazuelos, aseguró que sin él, el partido Movimiento Ciudadano perderá las elecciones para la gubernatura de Quintana Roo en las próximas elecciones.

“El único que puede ganar esa elección en contra de Morena es Roberto Palazuelos, si Roberto Palazuelos no va, voy a perder mi tiempo, porque yo soy un ganador (…) Por supuesto que Movimiento Ciudadano va a perder”

En entrevista con Milenio, el Diamante Negro informó que se bajó de la candidatura debido a las “guerras internas” dentro del partido naranja, por lo que buscará dentro de cuatro años ser independiente para “evitar tener problemas con partidos políticos”.

“Voy a empezar a recaudar firmas en más o menos tres años para poder ser un candidato independiente e ir sólo para la candidatura de Quintana Roo después de este proceso”, señaló.

El empresario declaró que el partido cometió un grave error al sacarlo de la contienda, ya que con él, tenían asegurado su tercer estado ganado, y ante su retiro, “no van a ganar nada”.

“Deja un mal precedente Movimiento Ciudadano para todos sus militantes, porque el día de mañana con que golpeen un poquito a un candidato fuerte, Movimiento Ciudadano lo va a bajar sin fundamentos, sin investigación”

“Lo lamento muchísimo, es un partido que a mí me encantaba, pero respeto mucho la línea de ellos y ahora sólo les deseo lo mejor”, agregó.

Anunció, además, que su objetivo será ser oposición, “una oposición que sea formal, crítica y decente”, además de no ser golpista.

“Una oposición para que no sobre endeuden al estado más de lo que lo están sobre endeudando, para que no siga creciendo la inseguridad, para que no siga creciendo una depredación ecológica (…) voy a ser una oposición a quien quede en el poder”

Sobre el video difundido en redes sociales en el que se ve acompañado del ex líder del Cártel del Golfo, José Manuel Garza Rendón, el actor se defendió argumentando que el audiovisual es una “broma” con el chofer de su amigo de hace 15 años, persona que, indicó, pudo haber filtrado el video.

“Es un videíto que me pidió él, seguramente él lo filtró (…) son bromas, no sé porqué tienen que tomarse las cosas así de a pecho (…) por lo joven que me veía, ese vídeo debe tener unos 15 años”, detalló.

