Gael García llega al universo Marvel

VANGUARDIA.- El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) sigue creciendo a un ritmo acelerado. Ahora, el actor mexicano Gael García Bernal se unirá al elenco del próximo especial de Halloween basado en los cómics de "Werewolf by Night".

Este jueves, el medio The Wrap informó que Bernal interpretará el papel principal de la serie Disney+, sin embargo, aún no sabemos con exactitud cuál será su personaje. En el cómic original hay dos personajes que se llaman ´Werewolf by Night´ (algo así como un hombre lobo), normalmente abreviado como ´Werewolf´, pero no sabemos cuál interpretará Bernal.

El primero fue Jack Russell, quien apareció por primera vez en un número de 1972 de ´Marvel Spotlight´ antes de tener su propia serie. Es descendiente de los licántropos, un grupo de seres humanos que han cambiado místicamente y que pueden convertirse en hombres lobo incluso cuando no ha salido la Luna Llena. De la serie del cómics se desprendió el personaje de ´Moon Knight´, que pronto será interpretado en la pantalla chica por Oscar Isaac. Russell también tiene una larga historia con varios Vengadores, incluyendo una gran amistad con Iron Man y una pequeña participación en el equipo de Midnight Sons.

El segundo personaje que usó el nombre ´Werewolf by Night´ fue Jake Gomez, quien fue presentado el año pasado. Gómez es un miembro de la tribu de nativos americanos Hopi cuya familia ha sido maldecida por la licantropía.

Bernal ha tenido una excelente presencia en la pantalla desde su aparición en "Amores perros", ganando elogios por su papel en "Y tu mamá también", "The Motorcycle Diaries", "Babel" y más. Las actuaciones más recientes incluyen su papel principal en "Old", el thriller dirigido por M. Night Shyamalan, la voz de Héctor en "Coco" de Pixar y pronto aparecer junto a Jennifer Lopez en la película de acción "The Mother".

"Werewolf by Night" entrará en producción a principios de 2022, con una presunta fecha de lanzamiento de Halloween del próximo año. Antes de eso, hay algunas películas y programas nuevos de Marvel que llegarán a la plataforma de la mano de la Fase 4 del UCM.

En agosto pasado, VANGUARDIA ya había informado que Disney y Marvel Studios estaba buscando un actor latino para protagonizar un especial de Halloween aún sin título para la plataforma de streaming. Esta nueva contratación de Marvel, es otro esfuerzo de la compañía para la expansión de la representación en sus productos de entretenimiento. "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos", que se estrenó en cines en septiembre, es el primer elenco liderado completamente por asiáticos. "Eternals", que estrenó este jueves en Latinoamérica y el mundo, tiene también un elenco muy diverso, que incluye a Salma Hayek como líder de los Eternals, Brian Tyree Henry y Haaz Sleiman ("The Visitor") como la primera pareja del mismo sexo en el UCM, y Lauren Ridloff ("Sound of Metal") como el primer personaje sordo del UCM.

Xochitl Gomez ("El club de niñeras") interpretará a América Chávez en "Doctor Strange", que se estrena en 2022. Anthony Mackie interpretará al Capitán América, en el cuarto largometraje de esa serie. Y Marvel Studios está desarrollando un spin-off de Disney Plus de "Hawkeye", centrado en el personaje de Echo (Alaqua Cox), un superheroína sorda.