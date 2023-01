Galilea Montijo en Playboy y sus piernas se roban la portada

Hazte a un lado Andrea Legarreta (51 años de edad), Galilea Montijo es la estrella de hoy y no precisamente del matutino de Televisa sino de las redes sociales y de todo Internet.

Y es que Galilea Montijo, de 49 años de edad, sorprendió a sus seguidores de Instagram, al publicar la portada que realizó para Playboy.

Sí, Galilea Montijo cubre la portada de la revista del conejito edición febrero 2023.

En la portada, la conductora de Hoy aparece junto al rapero French Montana, de 38 años de edad. Ambos sonríen mientras disfrutan del éxito y el dinero sobre un esponjoso sillón.

Para tan importante revista, la presentadora televisiva eligió un enterizo de color negro con abertura en el pecho, mientras que el rapero optó por una chaqueta negra a juego con una camisa y pantalón de color café.

Galilea Montijo enseña las piernas en Playboy

La segunda fotografía sube el tono, de relajado a erótico, proyecta a French Montana en la cama observando a una mujer que -en el impreso- solo muestra las piernas, mismas que se dan por hecho son de Galilea Montijo.

Reaccionan a fotografía sexy de Galilea Montijo para Playboy

En poco más de 4 horas, las imágenes de Galilea Montijo para Playboy han acumulado más de 59 mil Me Gusta. Así como algunos famosos y gente común han reaccionado de la mejor forma:

Galilea Montijo recupera su autoestima y posa para Playboy

Curiosamente la sesión fotográfica se realiza poco tiempo después de que Galilea Montijo confesará que hubo un tiempo en que no se sentía bonita.

Esto por que estuvo involucrada en una relación tóxica donde esa persona le restó confianza consigo misma, según reveló en Netas Divinas.

"Fue la relación donde más me costó salir y donde mas fea me sentí en la vida físicamente, me hicieron sentir muy fea", se sinceró.

Incluso reveló que para "encajar" con su pareja en con su entorno bajó de peso: "Yo ahorita peso 69 kilos, siempre he tenido caderas, y en esa relación pasaba 41 kilos, me chupé".

Afortunadamente salió de esa relación y sanó lo que le dejó, recuperó su seguridad y su autoestima.

"Wow", "Mana, estás con todo", "La estás rompiendo muy cabrón, te amo", "Manaaaa", "OMG", "Súper preciosa", "Qué hermosa portada", "Te mereces todo el éxito del mundo", "Amo tu trabajo", se lee entre comentarios.