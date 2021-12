Galilea Montijo: piden que quede fuera del Teletón por polémica en libro de Anabel Hernández y su supuesto vínculo con el narco

Galilea Montijo: piden que quede fuera del Teletón luego de que fue mencionada en el libro de Anabel Hernández, "Emma y las otras señoras del narco". En medio de la transmisión en vivo por el Teletón 2021, Galilea Montijo recibió un sinfín de críticas por su supuesto romance con Arturo Beltrán Leyva alias "el Barbas".

De acuerdo con los conductores del programa ´Chisme no like´, los organizadores tuvieron que desactivar en cuatro ocasiones los comentarios por todos los ataques que estaba recibiendo Galilea Montijo.

Desactivan comentarios en transmisión en vivo del Teletón 2021 tras críticas a Galilea Montijo

Galilea Montijo negó cualquier relación con Arturo Beltrán Leyva alias ´El Barbas´ como lo menciona el libro ´Emma y las otras señoras del narco´ de Anabel Hernández e incluso reveló que ejercerá acciones legales por difamación . Sin embargo la conductora ha recibido varios ataques, los cuales se reflejaron durante la transmisión en vivo que se realizó con motivo del Teletón 2021.

Una vez más Galilea Montijo fue anunciada como una de las conductoras principales del Teletón 2021. Para promocionar el evento se realizó una transmisión en vivo con Galilea Montijo, Yordi Rosado, Marco Antonio Regil y Fernando Landeros. El evento tenía el objetivo de hablar sobre el Teletón 2021 e invitar a las personas a donar. Sin embargo los usuarios aprovecharon la transmisión en vivo para atacar a Galilea Montijo por su supuesto romance con Arturo Beltrán Leyva alias ´el Barbas´.

Así lo dieron a conocer los conductores del programa ´Chisme no Like´. Elisa Beristain y Javier Ceriani expusieron que durante la transmisión se habían recibido varios mensajes en contra de Galilea Montijo. De acuerdo con los conductores del programa ´Chisme no Like´ tuvieron que desactivar los comentarios en cuatro ocasiones debido a las críticas en contra de Galilea Montijo.

"Que Galilea cuente cuántos millones se embolsó", "Galilea pide coperacha a tu galán del narco", "Esa Gali y lo que no le sabemos", "Galilea y Arturo Beltrán", "Di la verdad si sacaste lágrimas de verdad o no", "Fuera Galilea, le queda mal estar en Teletón"; "Galilea te llegó el karma", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Conductores del programa ´Chisme no Like´ piden que saquen a Galilea Montijo del Teletón 2021

Elisa Beristain y Javier Cerianipidieron que sacaran a Galilea Montijo del Teletón 2021 pues una mala imagen para el evento porque la gente no va a donar tanto dinero. Javier Ceriani señaló que no la deberían de tomar en cuenta hasta que no salga a aclarar todos los señalamientos que vienen en el libro ´Emma y las otras señoras del narco´ de Anabel Hernández

Incluso Elisa Beristain afirmó que ya está perjudicando al programa Hoy, pero no ofreció cifras.