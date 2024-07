Geraldine Bazán revela que ya sabía sobre ruptura de Gabriel e Irina

Geraldine Bazán siempre fue parte de la historia de amor entre Gabriel Soto e Irina Baeva hasta el 16 de julio que Soto anunció el fin del romance con la actriz rusa.

Aunque el comunicado publicado en redes impactó al medio y seguidores, Geraldine reveló que ella ya sabía de dicha decisión por parte de Gabriel.

En su encuentro con un reportero por los pasillos de Televisa, Bazán señaló que, aunque no tenía comentarios al respecto, para ella no fue sorpresa el comunicado del padre de sus hijas.

No lo sospechaba, ¡lo sabía!

Luego de que el periodista le preguntara si ella únicamente "intuyó" que el romance entre su exesposo y la protagonista de la obra

Como se recordará, después de que Soto reveló en 2017 que había finiquitado su matrimonio con Geraldine, comenzaron las especulaciones de que él le había sido infiel con Baeva. Ante la controversia, él aseveró que en su divorcio no existían terceras personas involucradas. Sin embargo, días después, Bazán confesó a TVyNovelas: "Sí, mucho hay de eso".

Por otra parte, la estrella de la pantalla chica también se pronunció sobre el instrumento legal que interpuso contra la periodista Maxine Woodside y dos de sus colaboradores para que no puedan hablar de ella ni de sus hijas en su programa radiofónico o de cualquier otra forma pública.

´Aventurera´ había finalizado, Bazán recalcó: "No lo sospechaba, lo sabía... pero muchas gracias".

"Lo que se quiere lograr con eso de alguna manera es crear un precedente, si me parece que es un tema complicado, ahorita todavía no me gustaría dar detalles, porque eso está en manos de mi equipo legal", expresó Geraldine.

Finalmente, Bazán manifestó: "Creo que tanto ustedes como medios, como también el público saben perfecto a lo que quiero llegar, esto no es una cuestión de libertad de expresión, porque yo tengo una buena relación con los medios (...) una cosa es libertad de expresión y otra rayar en la violencia de género".