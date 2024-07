¿Quién es Valentina y por qué se volvió viral?

En los últimos días se ha viralizado en redes sociales el nombre de Valentina Kczur, una tiktoker mexicana que decía haber crecido en Europa.

La joven refiere que una mexicana crecida en tierras europeas, es muy distinta a una que reside en México.

Dicho comentario le causó muchas críticas e incluso la acusaron de malinchista.

"Soy mexicana y no tengo pena en admitir que se nota la diferencia de una mexicana criada en su país y una mexicana de Europa", señaló Valentina en su red social.

Pero, ¿Quién es realmente Valentina?

Tras sus declaraciones, los cibernautas se dedicaron a buscar más información sobre esta joven y descubrieron que su nombre real es Ariadna Valentina Espinosa, quien, además, realizó un video con contenido para adultos.

"Contrario a lo que predica, Valentina no fue criada en Europa ni fue nacida en ese continente. Ella es mexicana y nació y creció en Chimalhuacán", escribió una usuaria en X, antes Twitter.

La misma persona señala que Valentina, antes de tener dinero, vendió velas y hacía manicure y pedicure a domicilio en Múnich, además de ser instructora de meditación y yoga.

"Según cuentan, Valentina fue a la prepa en la EBC Reforma y su mamá hacía mucho esfuerzo por pagársela. Quienes la conocen desde chica dicen que siempre hacía comentarios clasistas y racistas sobre sus "amigos" y compañeros de clases", se lee en la publicación.

¿Qué dijo Valentina sobre el video íntimo?

La influencer contó que el video explícito que se compartió es real, pero se grabó sin su autorización cuando sufrió agresión sexual en Budapest, Hungría.

"Una persona se me acerca, me llevan y me violan, nunca le dije a nadie, me queda el positivismo de que sigo viva. Se me acerca la misma persona a decirme que si no lo contacto les hará lo mismo a mis hermanas, así surgió el video", afirmó.

Valentina señaló que recibió amenazas y decidió regresar a México por un tiempo.