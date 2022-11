Gerard Piqué asume las consecuencias que puede traerle su romance con Chía Martí

España. - Gerard Piqué hizo fuertes confesiones tras romper todo tipo de lazos y lograr un acuerdo con Shakira para la manutención y cuidado de sus hijos, Milan y Sasha.

A pesar del sinfín de ataques que ha recibido el exjugador del FC Barcelona, durante la entrevista que le otorgó a Ibai Llanos en su canal de Twitch, el español sacó todo lo que tenía atorado y rompió el silencio tras el escándalo de su separación con la cantante colombiana.

Sin ningún tipo de reservas, el también empresario habló de sus planes a futuro, su sentir por esta polémica y hasta asumió las consecuencias que puede traerle su nueva vida junto a Clara Chía Martí.

A pesar de lucir un poco bajo de peso, Piqué confesó que se encuentra "muy bien". Ya no se siente encorsetado al no pertenecer a un club y, por tal motivo, "es libre de decir lo que quiera".

De la misma forma, Gerard reflexionó sobre su vida y recalcó: "Tengo la oportunidad de vivir una vida que merece mucho la pena. Cada día me despierto por la mañana y la primera frase que digo es: Soy un privilegiado".

En este sentido, el exfutbolista destacó que busca aprovechar al máximo cada momento, por lo que no se arrepiente de cada decisión que ha tomado. Y ante la pregunta sobre si su forma de ser le ha traído problemas, el ex de Shak dijo: "He jugado al límite toda mi vida y lo voy a seguir haciendo. Sé las consecuencias".

Asimismo, Piqué destacó que está feliz por no seguir siempre los pasos del resto de las personas. "Soy así, pero lo he reconocido... Hay gente a la que le gusta hacerlo todo a la perfección y hay gente que es distinta. A mí me gusta jugar al límite, las normas son así, pues intentemos que sean así".

Pese a que la decisión de retirarse no fue nada sencilla, el español dijo sentirse satisfecho con el final de su carrera.

"Me he ido muy muy feliz, de verdad te lo digo. Estoy muy feliz. Miro hacia atrás y veo que he hecho un viaje espectacular, me he sentido un privilegiado cada día de mi vida durante todos estos años. No podía pedir nada más. Era simplemente vivirlo, porque hay gente que lo tiene y le da miedo vivirlo. Yo me he dedicado a eso, a exprimir cada día de mi vida como si fuera el último, porque me lo estaba pasando bomba. Y espero, ahora que me he retirado, seguir viviendo de esta manera", manifestó.

Finalmente, y sin referirse en concreto a la intérprete de ´Monotonía´, Piqué subrayó que no se arrepiente de haber salido de fiesta, ni del ritmo que ha llevado durante su trayectoria como futbolista.

"Necesitamos ir a comer y cenar fuera, a tener vida social, salir de fiesta... Todo tiene un balance en la vida. Yo he tenido una carrera de casi 20 años y me he cuidado para poder estar ahí, pero es que si no sales de fiesta qué me pongo ¿a salir de fiesta ahora? Es que es obligatorio, si no sales de fiesta durante cinco años... hay algo oscuro. Da igual si eres futbolista o eres camarero, eso da igual", expresó al respecto.