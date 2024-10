Giovanni Pavón, conductor de "Venga la Alegría", hospitalizado

El presentador de televisión Giovanni Pavón, conocido por su participación en "Venga la Alegría", se encuentra en estado grave tras sufrir un accidente en Xochimilco, Ciudad de México, mientras se ejercitaba. Según informes de medios locales, Pavón fue atropellado por un autobús y actualmente permanece hospitalizado, luchando por su vida. Sergio Sepúlveda, colega de Pavón, informó sobre la gravedad del incidente y destacó que el conductor del autobús responsable huyó del lugar sin prestar ayuda.

Detalles del accidente

Sepúlveda explicó que Pavón estaba corriendo en la avenida de Xochimilco, algo alejado de la banqueta, cuando el autobús lo embistió. Aunque Pavón era visible, el chofer no intentó evitar el impacto. "Quizá su error fue correr lejos de la banqueta, pero el microbús no tenía ningún pretexto para no verlo o esquivarlo, a menos que estuviera haciendo otra cosa", señaló Sepúlveda, quien visiblemente afectado hizo un llamado a las autoridades para que se haga justicia por el atropello y la huida del conductor.

Estado de salud y lesiones

La esposa de Pavón, Miroslava, compartió el reporte médico, indicando que Giovanni permanece en terapia intensiva y ha sufrido múltiples lesiones, entre ellas:

Traumatismo craneoencefálico

Fractura de costillas

Colapso pulmonar

Diversas heridas en el cuerpo

Los compañeros de Pavón en "Venga la Alegría" han expresado su solidaridad y le han enviado mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación. La noticia ha causado conmoción y se espera que las autoridades actúen para esclarecer los hechos y encontrar al responsable del atropello.