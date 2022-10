"Gordofobia": tunden a Andrea Legarreta por criticar el peso de Romina Marcos

Nuevamente, Andrea Legarreta está envuelta en la polémica, luego de que la conductora le pidiera a Romina Marcos que bajara de peso durante la sección de "Las estrellas bailan en HOY".

Y es que luego de terminar con su baile, Legarreta, quien forma parte del jurado de dicho programa, le dio la recomendación a la hija de Niurka Marcos sobre su peso para ayudar con las cargadas a su compañero de baile.

"Los dos se expresan con cada poro de su cuerpo, obviamente se están readaptando. Romi, que bien estás, los dos están tan hermosos, pero a lo que voy es que también haberle metido al ejercicio, haber perdido un poco más de peso, eso le va a ayudar mucho a Josh y por supuesto a ti, hace un cambio y eso es un cambio", indicó.

Inmediatamente, la tensión se empezó a sentir en el programa, pues el rostro de Romina se mostró incómodo, y Josh Gutiérrez, su pareja, retomó el tema y dijo que él también estaba trabajando en su cuerpo para dar lo mejor.

Tal y como era de esperarse, las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar, pues acusaron a Andrea de supuestamente hacerle body shaming a la joven.

"Andrea qué te pasa"; "Esta niña no me agrada mucho me da x, pero yo la veo bien neta yo la veo muy bien de su cuerpo"; "Me sorprende que esta chica no se haya defendido si siempre está hablando de eso"; "Gordofobia"; "No es ahí donde dicen que no debemos opinar del cuerpo de los demás?"; "¡que le pida una disculpa!!! ¡Romina ha batallado toda su vida con eso con los prototipos con no ser perfecta!", se lee