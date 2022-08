Grupo Firme lanza "Pa´todo el año" canción de José Alfredo Jiménez

Uno de los grupo regionales mexicanos mas importantes de los últimos años, Grupo Firme, siempre sorprende a sus fanáticos, pero ahora los dejo boquiabiertos con su nueva canción, Pa´todo el año, la cual, es un homenaje a al legendario cantante y compositor, José Alfredo Jiménez

"Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo. Mi dolor y mi tristeza. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Y aunque yo no lo quisiera. Voy a morirme de amor", dice el coro de la canción que es de la autoría del también conocido como El poeta del pueblo.

El video que apenas cuenta con unos días de estreno, ya cuenta con 250 mil reproducciones y ya acumula 23 mil likes.

José Alfredo Jiménez es considerado uno de los mejores compositores de México y su música sigue resonando en las nuevas generaciones gracias a los artistas que han grabado una gran cantidad de diferentes versiones del legado musical del cantautor.