´Grupo Firme´ se pasea por la Casa Blanca y canta con los cocineros

Estados Unidos.- Grupo Firme se ha convertido en uno de los grupos del momento y se le ha abierto las puertas para poder tocar en escenarios fuera de México.

Recientemente, la agrupación liderada por Eduin Caz, se encontraba en Washington D.C. para llevar a cabo un concierto. Sin embargo, fue cancelado de último momento por causas ajenas al grupo.

No obstante, los integrantes de Grupo Firme aprovecharon su visita y se dieron una vuelta por la Casa Blanca. "Presente con el poder Latino y orgullo mexicano. From The @whitehouse to the world", escribieron a través de su cuenta de Instagram.

También lee: Conmociona a amigos y familia muerte de Jesús

En las fotografías compartidas, se puede ver a todos los integrantes de la banda paseándose por la residencia oficial del presidente de los Estados Unidos.

Por su parte, Jhonny Caz compartió una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram en las que se observa a los integrantes echándose un ´palomazo´ junto a los trabajadores en la cocina de la Casa Blanca.

En el video se puede ver cómo los trabajadores corean uno de los éxitos más populares de Grupo Firme.