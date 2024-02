Lupillo Rivera promete vengarse de Alfredo Adame

La alta tensión entre los participantes de la Casa de los Famosos sigue, después de que Lupillo Rivera amenazará al presentador de televisión, Alfredo Adame con vengarse después de que este insultara al cantante de corridos.

"Las ofensas a mi madre no las perdono. Y la venganza es un plato frío. Si no me puedo vengar aquí, en la casa, me voy a vengar afuera, y eso lo digo públicamente".

Lozano increpó a Lupillo y le cuestionó si se refería a un integrante de la casa. "Contra Alfredo", respondió el cantante, quien incluso afirmó que no tiene miedo de las consecuencias: "Y eso apúntenlo allí, si ustedes quieren hacer un reporte a la policía para cuando pase la venganza no batallen para buscar al culpable para que sepan que yo fui".

Desde que fueron anunciados para el proyecto de Telemundo, Alfredo Adame y Lupillo Rivera se perfilaban como dos de las celebridades más polémicas, debido a que ambos se caracterizan por tener un carácter explosivo. Desde su estreno, los dos han protagonizado discusiones con otros integrantes de la casa.