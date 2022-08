Guns N´ Roses reacciona a barda que promocionaba su concierto

En días recientes, se difundió ampliamente una barda que anunciaba el concierto de Guns N´ Roses en X´matkuil, un municipio de Mérida, Yucatán. Lo que llamó la atención fue que este formato de publicidad es usado principalmente para eventos de salsa, cumbia o banda.

La fotografía de la barda se hizo tan popular que llegó a la cuenta oficial de los Guns N´ Roses, quienes replicaron la imagen desde Twitter y escribieron: "Mérida, ¡están listos para el Gran Bailazo!", pues el show se promocionó con esa palabra, como si en realidad los temas de la banda estadounidense fueran principalmente para disfrutarse bailando.

El tuit de los intérpretes de Sweet Child O´ Mine sorprendió a todos sus fans y sobre todo, a los habitantes de X´matkuil, el evento en este municipio se llevará a cabo el próximo sábado 15 de octubre.

Se trata del primer concierto que ofrecerá la popular banda en el año presente. Después, seguirán su gira por Guadalajara, Jalisco, y se presentarán en el Estadio Akron el 18 de octubre. Continuarán su paso hacia la capital para hacer su concierto el 21 de octubre en el Estadio Ciudad de los Deportes. Finalmente, se dirigirán al norte, donde disfrutarán de un show en el Estadio de Béisbol de Monterrey, Nuevo León, el 23 de octubre.

Estas nuevas fechas de conciertos surgen después de que la banda tuvo que posponer todas las presentaciones que estaban programadas para este año, pues la pandemia por covid-19 y las medidas de contención tomadas no hicieron posible su regreso a México.

El equipo de Guns N´ Roses también dio a conocer que aquellos fans que ya tenían sus entradas no deberán preocuparse por la postergación de fechas que hubo en este año, pues sus boletos serán respetados para el 2022.

Entre los comentarios, los internautas dejaron ediciones de video, en una de ellas, hicieron una edición con el objetivo de que el vocalista Axl Rose pareciera hablar maya para presentar a los Gansos Rosas (la traducción literal del nombre de la banda) claramente se pudo apreciar que solo empalmó el audio de alguna agrupación tributo.

Pero eso no fue todo, pues otro internauta compartió una grabación donde se anunciaba el concierto de los Guns N´ Roses. Otros comentarios de los internautas fueron: "Ya imagino a Los Guns N´ Roses en el bailongo de Mérida", "Toda la raza yucateca, bailando Welcome to the jungle" y "La propaganda de un concierto de rock, más chin...a no existe..."

Hasta el momento, todavía no se ha establecido si existirá alguna banda o artista que abra los conciertos de CDMX y Monterrey, pero se celebrarán diferentes eventos previos, de donde podría surgir el telonero.

Según informaron, al menos para Monterrey, se hará una Guerra de Bandas y la convocatoria podría salir en los próximos meses. La agrupación que gane el concurso, podrá ser presentada de forma especial ante el público e, incluso, podría llegar a la CDMX.

Cabe señalar que no existirán encuentros especiales entre los fans con Guns N´ Roses como los meet&greet, pero sí se espera poder hacer alguna actividad en la que los ganadores de la guerra de bandas en Monterrey puedan estar en la producción de los conciertos de Monterrey y de la CDMX.

Con información de INFOBAE